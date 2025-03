Regent Haakon ontvangt Oekraïense president Zelensky

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit hebben donderdag een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ze ontvingen hem op het koninklijk paleis in Oslo.

Zelensky werd hartelijk ontvangen door het kroonprinselijk paar. “Welkom terug in Noorwegen, goed om je weer te zien”, zei Haakon bij binnenkomst, is te zien op beelden van Noorse media. De drie hadden daarna achter gesloten deuren een gesprek.

Haakon ontving Zelensky omdat zijn vader koning Harald in het buitenland is voor een privéreis. De kroonprins treedt daarom op als regent.

Het is niet de eerste keer dat Zelensky in het paleis wordt ontvangen. In december 2023 ontmoette de Oekraïense president koning Harald en koningin Sonja. Ook Haakon en Mette-Marit waren er toen bij.

Zelensky is in Noorwegen om te praten over de steun van Noorwegen aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Hij had ook gesprekken met de Noorse premier Jonas Gahr Støre en andere politici.