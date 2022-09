Regeringsbronnen: Rusland niet welkom bij begrafenis Elizabeth

Het Verenigd Koninkrijk heeft vertegenwoordigers van Rusland, Belarus en Myanmar niet uitgenodigd voor de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth, melden bronnen binnen de Britse regering. Iran zou alleen op ambassadeursniveau mogen worden vertegenwoordigd.

Het Kremlin maakte vorige week vrijdag, een dag na het overlijden van de vorstin, bekend dat de Russische president Vladimir Poetin niet naar de uitvaart zou gaan. Dat was opvallend genoeg nog voordat er details over de begrafenis waren meegedeeld. De Britse regering stelt zich hard op tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, dat het Verenigd Koninkrijk als een belangrijke bondgenoot ziet.

Belarus ligt internationaal onder vuur omdat het voorafgaand aan de oorlog legeroefeningen met Rusland hield en vervolgens Russische militairen vanaf Belarussisch grondgebied Oekraïne liet aanvallen. Myanmar ligt onder vuur om de slechte behandeling van de Rohingya-moslimminderheid en omdat er vorig jaar een militaire staatsgreep plaatsvond.

Het afscheid van koningin Elizabeth, die zeventig jaar op de troon zat, vindt maandag plaats in Londen. De uitvaartdienst in Westminster Abbey wordt volgens de BBC bijgewoond door ongeveer vijfhonderd hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.