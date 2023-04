Registratie uitvaart koningin Elizabeth wint twee BAFTA’s

De registratie van de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth op 19 september heeft zondagavond twee BAFTA Television Craft Awards gewonnen. De live-uitzending, die onder meer te zien was op de BBC, werd tijdens de uitreiking in Londen bekroond voor het geluid en camerawerk.

De Television Craft Awards zijn de prijzen die door de British Academy of Film and Television Arts worden uitgereikt in de categorieën die achter de schermen plaatsvinden. De uitzending van de uitvaart van de Britse vorstin kreeg de awards voor Sound: Factual en Director: Multi-Camera.

Ook de serie House of the Dragon won meerdere awards. De Game of Thrones-prequel kreeg drie beeldjes: voor Make-Up & Hair Design, Sound: Fiction en Special, Visual & Graphic Effects. Andere winnaars waren onder meer de serie This is Going to Hurt, de documentaire The Tinder Swindler en het tv-programma Strictly Come Dancing.

De registratie van de uitvaart van Elizabeth won onlangs ook al een andere Britse tv-prijs, een Royal Television Award in de categorie Live Event. De uitzending maakt volgende maand ook kans in diezelfde categorie tijdens de uitreiking van de reguliere BAFTA Television Awards. De belangrijkste Britse tv-prijzen worden op 14 mei uitgereikt in de Royal Festival Hall in Londen.