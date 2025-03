Remy van Kesteren: carte blanche voor concert staatsbezoek Cyprus

Harpist Remy van Kesteren hoefde niet lang na te denken toen hij vorig jaar werd gevraagd om de afsluiting van het staatsbezoek van het koningspaar aan Cyprus te verzorgen. Zeker toen bleek dat hij “carte blanche” kreeg om de muzikale avond in hoofdstad Nicosia op zijn eigen manier in te vullen. “Een ontzettend eervolle uitnodiging”, zegt Van Kesteren (35) in gesprek met het ANP.

“Ik kreeg een appje vanuit de hofhouding of ik zin had om mee te gaan”, vertelt de harpist over hoe deze bijzondere opdracht op zijn pad kwam. Niet veel later mocht hij langskomen op het paleis om over de invulling te praten. “Eerst met anderen en daarna ook met het koningspaar zelf. Dat is toch wel heel bijzonder”, zegt hij.

Van Kesteren en het koningspaar hebben elkaar vaker ontmoet, vertelt de harpist. “Ik ben al een aantal jaar betrokken bij het Koningsdagconcert, waar het koningspaar jaarlijks bij aanwezig is. Eerder in een adviserende rol, maar afgelopen jaar speelde ik zelf ook mee en ik vermoed dat dat de directe aanleiding was om mij nu hiervoor te vragen.”

Doop van Amalia

Nog veel langer geleden zijn de muzikant en het koningspaar elkaar ook al eens tegengekomen, herinnert Van Kesteren zich. “Ooit, toen ik een jaar of 15 was, heb ik op de doop van prinses Amalia gespeeld. Daar speelde ik samen met een fluitiste, al weet ik niet of het koningspaar nog weet dat ik dat was, hoor!”, lacht de harpist.

Samen met zijn band, vier Cypriotische strijkers en iemand die de Cypriotische luit bespeelt, staat Van Kesteren woensdagavond op het podium van de Cyprus Theatre Organisation voor de zogeheten contraprestatie, het avondprogramma waarmee het koningspaar het gastland bedankt voor de gastvrijheid. Het wordt een “eclectische mix”, aldus Van Kesteren. “Ik hou van muziek in de breedste zin van het woord. Ik zeg weleens: voor mij heeft muziek geen grenzen en dat geldt, denk ik, ook voor de muziek die wij maken.”