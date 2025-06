René Froger en koning praten nooit over hun vriendschap

René Froger en koning Willem-Alexander kennen elkaar al jaren. “Alleen we praten er nooit over”, zei de zanger maandagavond in RTL Boulevard. Wel erkende de Topper dat hij “trots en gek is op het koningshuis”.

Froger werd zondagavond benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje zondag na het concert van de Toppers dat hij gaf in Amsterdam.

De zanger kreeg de onderscheiding onder meer omdat hij 45 jaar in het artiestenvak zit. Ook is het een blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor meerdere goede doelen. Froger is bijvoorbeeld ere-ambassadeur van Voedselbanken Nederland.