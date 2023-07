René Froger zou graag avond met Harry en Meghan doorbrengen

René Froger zou graag eens een avond met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan willen spenderen. Dat zegt de zanger zaterdag in een interview met De Telegraaf. “Die documentaire van die twee is best saai en niet makkelijk doorheen te komen en ik zou weleens willen weten wat er nou echt in hun levens gebeurt”, stelt Froger.

Het antwoord volgt op de vraag wie Froger zou kiezen als hij vanavond iemand voor een diner en een goed gesprek zou mogen uitnodigen. De 62-jarige zanger is “benieuwd hoe het is om een dagje in hun schoenen te staan”, legt hij uit. “Wat zij allemaal moeten meemaken en doorstaan; zij worden zo belaagd door de Engelse media… Is het nog erger dan zij het doen lijken of valt het allemaal mee?”

Froger zou dat graag eens met het paar willen bespreken onder het genot van een goed glas wijn. “Ik denk dat we best een leuke avond zullen hebben.”