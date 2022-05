Renovatie Groene Draeck overschrijdt vastgesteld vijfjarenbudget

De renovatie van de Groene Draeck, het zeiljacht van prinses Beatrix, valt duurder uit dan gepland. De kosten “overschrijden het vastgestelde vijfjarenbudget (voor de periode 2021 tot en met 2025 het totaalbedrag van 435.000 euro) van het ministerie van Defensie”, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekend. Beatrix zal als eigenaar de meerkosten betalen.

De Groene Draeck is sinds september 2021 uit de vaart vanwege de grootschalige renovatie en revisie van vrijwel het gehele schip. Dit houdt in dat het van binnen en buiten wordt gestript, de romp van binnen en buiten wordt geconserveerd en installaties en inrichting waar nodig worden hersteld of vervangen. De verwachting is dat het zeiljacht aan het eind van de zomer van 2022 vaarklaar is.

De toenmalige kroonprinses Beatrix kreeg het jacht in 1956 voor haar achttiende verjaardag cadeau van het Nederlandse volk. De Staat schonk haar het onderhoud.

De Groene Draeck is een lemsteraak, een traditioneel Fries zeilschip, en is dit jaar 65 jaar in de vaart. Het schip wordt intensief gebruikt door de prinses, haar familie en gasten.