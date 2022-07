Republikein Ciska Dresselhuys peinst niet over teruggeven lintje

Journalist Cisca Dresselhuys is een fervent lid van Republiek, voorheen het Republikeins Genootschap. Toch is zij niet van plan de koninklijke onderscheiding die zij kreeg terug te geven. Dresselhuys is genoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

“Ik weet niet waar ik dat lintje heb en ik doe hem nooit op”, vertelt de 79-jarige mediacoryfee in haar podcast De Geboden van Slagter en Dresselhuys. “Ik heb weinig met het koningshuis. Maar ik weet hoeveel mensen hier veel moeite voor hebben moeten doen. Dan ga ik geen nee zeggen.”

Haar man werd voorafgaand aan de ceremonie zeker 36 keer gebeld. “Ze willen weten of jij fout bent geweest in de oorlog. En of je ouders fout zijn geweest in de oorlog. Jan en alleman worden gebeld voordat je zo’n lintje krijgt.” Maar heel vereerd voelde Dresselhuys zich niet door de onderscheiding.

Dresselhuys was tussen 1981 en 2008 hoofdredacteur van het feministische maandblad Opzij. Sindsdien schrijft zij als freelancer opiniestukken en geeft zij masterclasses aan jonge studenten.