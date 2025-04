Republikeinen willen geld koningshuis gebruiken voor groot feest

De antimonarchistische beweging Republiek demonstreert dit jaar niet langs de route van de koninklijke familie op Koningsdag. In plaats van af te reizen naar Doetinchem, lanceert de vereniging een campagne voor “het grootste Oranjefeest ooit”. En om dat feest mogelijk te maken, moet de monarchie worden afgeschaft, aldus de republikeinen. “Als het aan Republiek ligt, besteden we het volledige budget voor het koningshuis aan de organisatie van een gigantisch feest.”

Volgens eigen berekeningen van Republiek kosten de Oranjes de samenleving ruim 345 miljoen euro per jaar. “Voor hetzelfde geld houd je het allergrootste feest dat we ooit gehad hebben”, zegt voorzitter Floris Müller. Voor 2025 worden de totale uitgaven van het koninklijk huis begroot op 58,9 miljoen euro, zo blijkt uit de officiële cijfers. Maar volgens Müller “worden veel kosten voor de samenleving niet meegenomen in de berekening van de Rijksvoorlichtingsdienst, waaronder de belastingvrijstelling voor de Oranjes”.

De afgelopen jaren protesteerden de republikeinen altijd langs de route op Koningsdag. “Er is onterecht een beeld ontstaan dat wij niet van een feestje houden. Niets is minder waar”, aldus Müller. “Wij willen wel het Oranjegevoel maar niet het Oranjegedoe.” In een filmpje zetten de antimonarchisten uiteen hoe ‘Orange Fest’ eruit moet zien: “De langste vuurwerkshow ooit, een line-up met de allergrootste dj’s ter wereld en optredens van wereldsterren als Taylor Swift in Groningen, Adele in Emmen en Beyoncé in Amstelveen.”

Overigens vindt Republiek dat “de vrijgekomen Oranjemiljoenen” bij afschaffing van de monarchie ook aan andere doelen besteed kunnen worden, zoals de bouw van woningen, investeringen in de zorg en gratis schoolmaaltijden voor alle kinderen.