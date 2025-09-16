Republikeins protest langs route glazen koets

De organisatie Republiek heeft in Den Haag gedemonstreerd tijdens Prinsjesdag. Toen de glazen koets met de koning en koningin op de heenweg langsreed, zaten ongeveer vijftien republikeinen op de tribune op het Tournooiveld. Ze hadden witte sjaaltjes met de tekst ‘schaamteloos’, liet een van hen na afloop weten.

Republiek is naar eigen zeggen “de grootste pro-republiekbeweging van Nederland” en wil de monarchie vervangen door een parlementaire republiek. De organisatie was de enige die een demonstratie voor Prinsjesdag had aangemeld bij de gemeente Den Haag.

Verder is er weinig protest waargenomen langs de rijroute. Het demonstratievak was vrijwel leeg.