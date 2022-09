Rij om Queen Elizabeth te zien ruim 7,8 kilometer lang

Wie de kist van Queen Elizabeth wil zien staat in de nacht van donderdag op vrijdag in Londen minimaal 11,5 uur in de rij die inmiddels strekt over een afstand van ruim 7,8 kilometer. De Britse overheid houdt mensen via YouTube op de hoogte van de actuele wachttijd en lengte van de gigantische wachtrij richting Westminster Hall, de plek waar de Queen sinds woensdag ligt opgebaard. De uitvaart van de vorige week overleden Britse koningin is maandag.

De autoriteiten waarschuwen mensen die achter in de rij aan willen sluiten dat zij urenlang moeten staan. Omdat de rij voortdurend beweegt zijn er weinig gelegenheden om te zitten. Wel krijgen mensen een armband om hun positie in de wachtrij vast te houden, waardoor zij naar het toilet kunnen gaan of iets kunnen gaan drinken.