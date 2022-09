Rij voor afscheid koningin Elizabeth bijna vol

De rij om afscheid te nemen van koningin Elizabeth in Londen zit in de nacht van vrijdag op zaterdag bijna aan zijn maximale capaciteit, melden de Britse autoriteiten op Twitter. Het wordt vooralsnog afgeraden aan te sluiten in de rij. De wachttijd is opgelopen tot zeker 25 uur.

Belangstellenden wordt verzocht zaterdagochtend af te wachten voor nieuwe informatie. Ook is er gewaarschuwd voor de koude temperaturen in de nacht. Volgens de BBC is de rij zo’n acht kilometer lang.

Duizenden mensen willen in Londen afscheid nemen van de vorstin, die onlangs op 96-jarige leeftijd overleed. In Westminster Hall kunnen mensen langs haar kist lopen en hun respect betuigen. Dat kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.