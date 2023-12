Rijksvoorlichtingsdienst deelt nieuwe foto van jarige Amalia

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van prinses Amalia heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een nieuwe foto van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijgegeven. De foto is in december 2022 gemaakt op Paleis Noordeinde in Den Haag. Andere beelden van deze sessie, geschoten door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk, werden eerder al gepubliceerd.

Amalia poseert in een zwarte blazer voor een spiegel met haar handen deels over elkaar. Om haar nek draagt de prinses een ketting met diverse bedeltjes eraan, onder meer in de vorm van een hartje, een sterretje en een oogje.

Omdat de verjaardag van de prinses een privéaangelegenheid is, wilde de RVD geen uitspraken doen over of en hoe Amalia het feestje zal vieren.