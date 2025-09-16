Rijtoer en balkonscène verlopen zonder groot protest

De balkonscène bij Paleis Noordeinde is zonder protest verlopen. Er waren geen spandoeken of vlaggen te zien en er was ook geen boegeroep te horen. Op het balkon stonden koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane en prins Constantijn en prinses Laurentien.

Tijdens de hele koninklijke rijtoer op Prinsjesdag was er weinig protest. De toer begon rond 13.00 uur bij Paleis Noordeinde. In de Koninklijke Schouwburg hield de koning de troonrede, om vanaf daar weer terug te keren naar Paleis Noordeinde.

In 2023 floten en joelden toeschouwers toen Willem-Alexander, Máxima en Amalia langsreden. Ook waren er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien, en boodschappen over de staat van Nederland.