Robbie Williams viert vakantie met prinses Eugenie in Portugal

Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field zijn op bezoek bij prinses Eugenie in Portugal. Field plaatste vakantiefoto’s op Instagram van haar gezin, evenals twee foto’s met de Britse prinses. Eugenie en haar man Jack Brooksbank hebben een tweede huis ten zuiden van Lissabon.

“Obrigada #zomer #familietijd” schreef de 46-jarige actrice bij de foto’s. Ze voegde het nummer van haar man Let Love Be Your Energy toe aan de fotoreeks. Het stel trouwde in 2010 en kreeg vier kinderen. Zoon Charlie en dochter Coco staan ook op de vakantiefoto’s.

Op een van de Instagramfoto’s staan Field en de prinses samen geposeerd voor een smeedijzeren hek. Field plaatste ook een selfie met haar man en Eugenie tijdens de zonsondergang.

Prinses Eugenie en Brooksbank zijn al jaren bevriend met Williams en zijn vrouw. Ze werden aan elkaar voorgesteld door de hertogin van York, Sarah, Eugenie’s moeder. Teddy, de dochter van Robbie en Ayda, werd in 2018 door de prinses gevraagd om bruidsmeisje te zijn op haar bruiloft.