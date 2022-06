Rod Stewart grapt over affaire tussen vrouw en prins Charles

Penny Lancaster, de vrouw van Rod Stewart, heeft een oogje op prins Charles. De zanger grapte vrijdag in de talkshow BBC Breakfast dat hij denkt dat de twee een affaire hebben.

“Ik vind hem geweldig en mijn vrouw is stapelgek op hem”, zei de 77-jarige Stewart toen hem werd gevraagd naar zijn band met de Britse troonopvolger. “Ik denk dat er iets speelt tussen ze.”

De zanger, die zaterdag optreedt tijdens het concert voor het jubileum van koningin Elizabeth, gokt dat zijn echtgenote niet zo blij is met zijn openhartigheid. “Ze zal zich doodschamen.” Stewart vervolgde lachend dat hij daarom niet meer naar huis durft. “Ik zou willen dat ik dood was.”

Stewart heeft zin in het optreden bij Buckingham Palace. “Ik was er gisteren om te repeteren en het is heel indrukwekkend. Ik ben zo blij dat ik er deel van mag uitmaken, want er was een moment dat ik dacht dat ze me er niet bij wilden hebben. Dus ik was heel enthousiast toen ik mocht tekenen.”