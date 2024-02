Rod Stewart neemt hoed af voor openheid koning Charles

Rod Stewart heeft de Britse koning Charles geprezen omdat hij in het openbaar sprak over zijn kankerdiagnose. Op de commerciële zender ITV zei de inmiddels 79-jarige zanger het te waarderen dat Charles zo open was over zijn ziekte.

Charles maakte eerder deze maand bekend dat hij een vorm van kanker heeft en dat hij momenteel een behandeling ondergaat. “Laten we onze hoed afnemen voor onze koning”, zei de zanger. Hij vertelde zich verbonden te voelen met de koning, want ook Stewart heeft prostaatkanker gehad. Dat onthulde hij in 2019. Op dat moment was de zanger echter al drie jaar ‘schoon’.

In het programma Loose Women was ook Jools Holland aanwezig. De muzikant en presentator werkt momenteel samen met Stewart aan nieuw materiaal. Ook Holland kreeg enkele jaren terug de diagnose prostaatkanker. Dat kwam bij een routineonderzoek aan het licht. Bewustwording is daarom volgens de muzikant belangrijk. “Dus als je een man bent, laat jezelf dan controleren”, gaf de toetsenist als goede raad mee aan de ITV-kijkers.