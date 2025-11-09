Rod Stewart treedt op voor Britse royals bij event voor veteranen

Rod Stewart heeft zaterdagavond opgetreden tijdens Festival of Remembrance. Het optreden werd bijgewoond door de Britse koninklijke familie, meldt de BBC.

Het evenement waarbij jaarlijks veteranen worden geëerd, vond plaats in de Royal Albert Hall in Londen. De 80-jarige rockzanger opende het herdenkingsfeest met een uitvoering van Sentimental Journey, oorspronkelijk gezongen door Doris Day. Stewart keerde later op de avond terug op het podium en bracht een van zijn bekendste nummers, Sailing, ten gehore.

Onder de aanwezigen waren koning Charles, koningin Camilla, prinses Catherine, prins Edward en Sophie, hertogin van Edinburgh. De 12-jarige prins George woonde het jaarlijkse concert voor het eerst bij en zat tijdens het herdenkingsfeest naast zijn moeder. De grote afwezige van de avond was prins William, vanwege zijn reis naar Brazilië voor de VN-klimaattop. Naast Stewart werden de muzikale optredens onder andere verzorgd door Sam Ryder, Keala Settle, Douglas Booth en Hannah Waddingham.