Roerig jaar voor Britse koningin Elizabeth

Het was een roerig jaar voor de Britse koningin Elizabeth. Haar man prins Philip overleed in april op 99-jarige leeftijd en haar kleinzoon prins Harry en zijn vrouw Meghan legden officieel hun koninklijke rollen en taken neer. Ook werd de koningin in het najaar in het ziekenhuis opgenomen en moest ze het rustiger aan doen.

In februari besloten Harry en Meghan zich definitief af te keren van het Britse koninklijk huis. Elizabeth liet in een verklaring weten dat ze het besluit jammer vond, maar dat ze haar kleinzoon en zijn vrouw volledig steunde in hun keuze.

De band tussen Meghan en de Britse koninklijke familie is nooit echt sterk geweest. Na het besluit vertelde het stel in een openhartig interview met Oprah Winfrey waarom ze hadden besloten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Kijkers reageerden geschokt op meerdere uitspraken van het koppel, onder meer over racisme binnen de familie. Zo zei Meghan dat een familielid gesprekken had met Harry voor de geboorte van hun zoontje Archie over “hoe donker de huid” van de baby zou zijn. Buckingham Palace liet daarna namens de koningin weten de aantijgingen van mogelijk racisme serieus te nemen. “De kwesties die aan de orde zijn gekomen, met name die van ras, zijn zorgwekkend”, stelde het paleis. Harry’s broer William zei als reactie op het interview dat ze “geen racistische familie” zijn.

Philip

In april was het weer raak voor de 95-jarige Elizabeth. Op 9 april, een maand voor zijn honderdste verjaardag, overleed haar man Philip. De hertog van Edinburgh kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Zo lag hij vlak voor zijn dood nog een maand in het ziekenhuis. De prins werd opgenomen vanwege een infectie en werd behandeld aan zijn hart. Hoewel Philip als echtgenoot van koningin Elizabeth recht had op een staatsbegrafenis met alles erop en eraan, had hij daar zelf geen behoefte aan. De prins, die in 2017 een stap terug deed binnen het Britse koningshuis en sindsdien een teruggetrokken bestaan leidde, wil niet worden opgebaard in de hal van Westminster Abbey.

Philip en koningin Elizabeth trouwden in 1947 en kregen samen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Mensen legden in het hele land bloemen neer voor de overleden prins. Vanwege de coronamaatregelen werd opgeroepen om niet naar Buckingham Palace of Windsor Castle te komen, maar toch kwamen fans de laatste eer bewijzen. De uitvaart was ook vanwege die coronaregels beperkt: Elizabeth zat de gehele dienst alleen.

Ziekenhuisopname

Eind oktober bracht Elizabeth een nacht door in een Brits ziekenhuis. De reden waarom de Queen in het hospitaal belandde is nooit officieel bekendgemaakt, wel dat ze het daarna op advies van haar artsen rustiger aan moest doen. Ze zegde verschillende reizen en bezoeken af en liet ook de klimaattop in Glasgow aan zich voorbijgaan. Al snel ging de vorstin toch weer aan het slag, zij het digitaal. Sindsdien verricht ze vooral ‘lichte taken’ en ontvangt ze haar bezoek via een videoscherm op Windsor Castle.