Roger Taylor draagt koninklijk lintje op aan Taylor Hawkins

Queen-drummer Roger Taylor is woensdag geridderd. Hij is op Windsor Castle benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. De 72-jarige drummer droeg zijn nieuwe onderscheiding op aan zijn recent overleden collega, Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins.

Taylor geldt als een van de grote leermeesters van Hawkins. Hij overleed vrijdag, onverwachts, op 50-jarige leeftijd. De band heeft naar aanleiding daarvan zijn tournee gecanceld.

Roger Taylor prees Hawkins na de ceremonie als “zonneschijn in menselijke vorm” en “een van mijn beste vrienden”. Ook vertelde hij Britse media over de band tussen Hawkins en Rufus Taylor, de zoon van Roger. “Onze beide families waren zo goed bevriend met elkaar”, aldus de Queen-drummer. “Ik kan er nog steeds niet over uit dat ik hem nooit meer zal zien.”