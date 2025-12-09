Rolex van prins Bernhard voor 140.000 euro onder de hamer

Een speciaal ontworpen Rolex van prins Bernhard is dinsdag geveild voor 140.000 euro. Dat is te zien op de website van Venduehuis Den Haag. Dat was een stuk meer dan de richtprijs, die lag tussen de 10.000 en 20.000 euro.

Halverwege de avond was het hoogste bod nog 70.000 euro, maar tegen het einde van de veiling ontstond nog een biedingsstrijd met 140.000 euro als hoogste bod.

Het horloge was speciaal voor Bernhard ontworpen met een speciale armband die “luchtig genoeg voor de tropische hitte” is en tegelijkertijd “stijlvol genoeg voor een koninklijk diner”. Het horloge werd aangeboden met de originele doos en de garantie uit 1965. Op de achterzijde van het horloge prijkt de gegraveerde handtekening van Bernhard, gebaseerd op een schets van de prins zelf. Die is ook meegeleverd.