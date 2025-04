Romy Monteiro vond protocol bij staatsbanket ingewikkeld

Romy Monteiro vond het koninklijke staatsbanket waar ze in december bij mocht zijn behoorlijk ingewikkeld. De zangeres was niet op de hoogte van alle protocollen en het ging dus ook “niet helemaal goed”, bekende ze zaterdag in het NPO 1-programma MAX Koningsdag.

Monteiro was aanwezig bij het staatsbanket ter gelegenheid van het inkomende staatsbezoek van de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa op het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Omdat ze Portugees bloed heeft, had ze een uitnodiging gekregen. Monteiro keek haar ogen uit, maar was vooral onder de indruk van wat er allemaal om haar heen gebeurde en wat ze allemaal wel en niet mocht.

“Er stonden allemaal lakeien die je stoel aanschuiven, je mag bestek niet aanpakken en op een gegeven moment werd er rode wijn voor me ingeschonken terwijl ik eigenlijk niet hoefde. Maar er werd heel streng gezegd: mevrouw, ik moet dit doen, dit is protocol”, aldus Monteiro, die zich ook verbaasde dat ze sommige gerechten wel zelf mocht opscheppen en andere weer niet. “Ik vond het helemaal verschrikkelijk.”

Ook bij het dessert ging het mis: “Dat viel van m’n bord af”, aldus de zangeres. “Proosten was trouwens ook een ding: je mag blijkbaar niet klinken.”