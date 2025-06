Ronde tafels gedekt voor NAVO-diner op Huis ten Bosch

De Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch is klaar voor het diner dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben georganiseerd voor de deelnemende staatshoofden en regeringsleiders aan de NAVO-top. Op foto’s van de voorbereidingen is te zien dat de gasten dinsdagavond aan ronde tafels komen te zitten en dat er gegeten wordt van het Delfts blauwe Blossom Panache-servies.

De negen tafels voor het diner in het Haagse paleis zijn afgelopen vrijdag al in orde gemaakt. Per tafel is er gedekt voor circa acht personen, over de tafelschikking is niets bekendgemaakt. Omdat de Verenigde Staten het belangrijkste NAVO-land is, is er een kans dat de Amerikaanse president Donald Trump bij de koning aan tafel zit. Naast de koning en koningin heeft elke tafel een tafelheer- of dame uit de hofhouding.

Circa twintig koks van de Dienst van het Koninklijk Huis bereiden het diner voor 66 gasten. Over wat er wordt gegeten, is vooraf niets gedeeld, maar de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt wel dat het officiële diner uit drie gangen bestaat en wordt afgesloten met koffie of thee.

Naast een officieel menu is er een menu waarin rekening wordt gehouden met alle allergieën en dieetwensen. De koks maken bij hun menu’s zoveel mogelijk gebruik van lokale en/of regionale producten en van seizoensgebonden producten. Achttien lakeien serveren het eten vanaf schaal, een historische traditie die de hoogste mate van gastvrijheid aangeeft.

Het koningspaar schafte het Blossom Panache-servies in 2017 aan en verving daarmee het oude servies dat op dat moment veertig jaar in gebruik was. Daarvan was in de loop der jaren het een en ander gesneuveld, waardoor het niet meer geschikt was voor officiële diners met gasten, waarbij vaak voor meer dan honderd mensen gedekt wordt. De drank wordt geschonken in het Huwelijks Kristalservies dat het koningspaar voor hun huwelijk kreeg en later verder heeft uitgebreid.

De Oranjezaal is het middelpunt van Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning en zijn gezin. De zaal wordt gebruikt voor officiële ontvangsten. In de Oranjezaal hangen veel zeventiende-eeuwse wand- en plafondschilderingen die het leven van Frederik Hendrik uitbeelden.