Ronnie Brunswijk spreekt koningspaar toe in Nationale Assemblée

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag een bezoek gebracht aan de Nationale Assemblée (DNA), het parlement van Suriname. De koning gaf daar een toespraak en luisterde naar toespraken van fractieleiders, onder wie de in Nederland voor cocaïnesmokkel veroordeelde voormalige jungle-commandant Ronnie Brunswijk.

Na het zingen van zowel het Nederlandse als Surinaamse volkslied, waarbij het Surinaamse gaandeweg door steeds meer mensen werd meegezongen, nam de koning het woord. Hij sprak onder meer zijn bewondering uit voor hoe Suriname “zoveel verschillende bevolkingsgroepen binnen één democratisch verband weet te verenigen”. Hij zei dat Suriname “integratie tot een succes” heeft gemaakt. “In dat opzicht is de vijftig jaar jonge Republiek Suriname een inspirerend voorbeeld.”

De fractievoorzitters namen vervolgens om beurten het woord en richtten zich tot het koningspaar. Vrijwel allemaal benadrukten ze de wens voor een relatie op basis van gelijkwaardigheid tussen beide landen. Ook Brunswijk, fractievoorzitter van de partij ABOP en vice-voorzitter van DNA, sprak over gelijkwaardigheid. “We waarderen uw aanwezigheid”, zei hij. “Het laat zien dat er bereidheid is om een relatie met Suriname op te bouwen die gestoeld is op volwassenheid en gelijkwaardigheid.”

Temperament

PL-fractieleider Bronto Somohardjo had de lachers op zijn hand door het Zuid-Amerikaanse temperament van koningin Máxima te prijzen. Hij refereerde ook nog aan zijn vader, de inmiddels overleden politicus Paul Somohardjo. In 1984 was Somohardjo in Nederland betrokken bij een uit de hand gelopen ruzie in de tv-studio van presentator Karel van de Graaf, waarbij ook geschoten werd.

In het parlement was ook Ingrid Bouterse-Waldring aanwezig, weduwe van de voor betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982 veroordeelde voormalige president Desi Bouterse. Zij werd na de verkiezingen eerder dit jaar met voorkeurstemmen het parlement in gestemd. Ze is parlementariër namens de NDP, de partij van haar overleden echtgenoot, tevens de partij van president Simons.