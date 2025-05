Roxy Dekker en Fernando Halman bij uitblinkerslunch koningspaar

Roxy Dekker en Fernando Halman behoorden woensdagmiddag tot de genodigden bij de uitblinkerslunch van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het paar nodigt in Paleis Noordeinde een aantal keren per jaar Nederlanders uit die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie.

Zangeres Dekker won vorig jaar de Popprijs en dit jaar een Edison in de categorie Pop. FunX-dj Halman kreeg afgelopen december de Marconi Oeuvre Award. Er was ook een aantal sporters aanwezig. Zo stonden wereldkampioen schaatsen Jenning de Boo, skeletonster Kimberley Bos, wielrenster Lorena Wiebes en kogelstootster Jessica Schilder op de gastenlijst.

In totaal waren er 28 genodigden die in het afgelopen jaar een prijs of andere onderscheiding kregen voor prestaties in sectoren als kunst en cultuur, media, wetenschap, sport en bedrijfsleven.