Royal Collection Trust hernoemt galerijen naar koning Charles

The Queen’s Galleries in Buckingham Palace in Londen en het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh krijgen een andere naam. Dat heeft de Britse Royal Collection Trust bekendgemaakt. De nieuwe naam die de collecties krijgen is The King’s Galleries.

Reden daarvoor is dat Charles nu koning is van het Verenigd Koninkrijk. Dat is hij sinds zijn moeder, koningin Elizabeth, vorig jaar september overleed. In mei van dit jaar vond de kroning van Charles plaats.

In de collecties in Londen en Edinburgh zijn wisselende tentoonstellingen te zien, bestaande uit kunst uit de Royal Collection. Beide galerijen werden in 2002 geopend, ter ere van het 50-jarig regeringsjubileum van Elizabeth.