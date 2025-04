Royals nemen afscheid van paus Franciscus

Een groot aantal royals is zaterdag aanwezig bij de uitvaart van paus Franciscus in Rome. Veel van hen namen kort voor de mis begon afscheid bij de kist in de Sint-Pietersbasiliek.

Onder de gasten bevinden zich afgevaardigden van alle Europese koningshuizen, met uitzondering van Nederland. De Britse prins William is er namens zijn vader koning Charles en ook koning Filip en koningin Mathilde van België, koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden, koningin Mary van Denemarken en koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn er.

Daarnaast maken prins Albert en prinses Charlène van Monaco, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen, groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg en erfprins Alois en erfprinses Sophie van Liechtenstein hun opwachting.

Van buiten Europa zijn onder anderen koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië aanwezig net als sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten en koning Letsie van Lesotho.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima konden niet komen in verband met de viering van Koningsdag.