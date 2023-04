Royals van over de wereld reizen naar Londen voor kroning Charles

Voor de kroning van de Britse koning Charles zijn op 6 mei wereldwijd flink wat royals op de been. Onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de Belgische koning Filip en koningin Mathilde en de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary zijn bij de ceremonie in Londen. Ook koningin-gemalin Camilla wordt die dag gekroond en draagt vanaf dan de titel ‘koningin’.

Daarnaast behoren de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko, de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, de Zweedse koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria, prins Albert van Monaco en de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia tot de lange lijst met genodigden. Prinses Beatrix en prinses Amalia proosten ook mee op de kroning, maar doen dat de avond ervoor tijdens de receptie.

Uiteraard zijn ook vrijwel alle familieleden van Charles en Camilla aanwezig. Zo is er voor onder anderen prins William, prinses Catherine, hun kinderen George, Charlotte en Louis, prins Harry, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward een stoel gereserveerd.

Afwezigen

Grote afwezigen op de dag van de kroning zijn de Deense koningin Margrethe, Harry’s vrouw Meghan en Sarah Ferguson. De 83-jarige Margrethe is herstellende van een rugoperatie en Meghan blijft in Amerika bij kinderen Archie en Lilibet. Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, is niet uitgenodigd, maar is wel welkom op een besloten viering. “Als je gescheiden bent, kan je niet alles hebben”, zei ze daarover tegen ITV’s Good Morning Britain. “Ik ben er niet bij tijdens het grote evenement, maar ik vind het heel fijn dat ik toch onderdeel kan zijn.” Ook de Amerikaanse president Joe Biden is er niet, maar zijn vrouw Jill reist wel naar de Britse hoofdstad.

Naast alle bekende gasten zijn er ook behoorlijk wat Britse burgers uitgenodigd. Zo’n 1250 vrijwilligers en jongeren uit het hele land hebben een uitnodiging gekregen voor de ceremonie of voor een omliggend evenement. Er zijn in ieder geval zo’n 450 “coronahelden” aanwezig tijdens de dienst in Westminster Abbey.