Royals vieren Noorse successen Holmenkollen Skifestival

Leden van de Noorse koninklijke familie hebben dit weekend genoten van het Holmenkollen Skifestival. Zaterdag was de koninklijke loge goed gevuld met royals, maar volgens de website van Se Och Hør viel de opkomst zondag tegen.

Alleen kroonprins Haakon en prinses Astrid werden bij het sportevenement gespot. De traditie wil dat tijdens het hele evenement leden van de koninklijke familie de wedstrijden bekijken.

Zaterdag was het wel een drukte van belang in de koninklijke loge. Koningin Sonja was bij de internationale langlaufwedstrijden aanwezig, samen met haar zoon Haakon, prinses Ingrid Alexandra en Prins Sverre Magnus. De royals deelden de prijzen uit aan de winnaars van de diverse onderdelen die in Oslo werden afgewerkt. Ook de Deense koningin Margrethe was erbij.

De komst van Haakon en Astrid was zondag niet voor niets. De twee royals zagen Johannes Høsflot Klæbo de wedstrijd over 50 kilometer winnen. Ook de plaatsen twee en drie waren voor Noren.