Royalty-expert: Amalia wordt lid van corps na grote schoonmaak

Amalia wordt gewoon lid van het Amsterdamse studentencorps zodra daar “goed de bezem doorheen is gegaan”. Dat stelde royalty-expert Jeroen Snel dinsdag in RTL Boulevard.

“Er moet een cultuuromslag komen, de rotte appels moeten eruit”, schetst Snel. “Maar als alle interne onderzoeken zijn afgerond en de leden hun leven hebben gebeterd, dan wordt ze gewoon lid.” Op welke termijn dit het geval zal zijn, meldde de royaltykenner niet.

Het corps ligt onder vuur na een toespraak op het ‘herendiner’ ter ere van het lustrum. Hier werd gezegd dat vrouwen “sperma-emmers” zouden zijn en “niks en niks meer dan een hoer”. De zaak kwam maandagavond aan het licht toen een groep van meer dan 200 leden van het corps naar buiten traden en zeiden zich niet veilig te voelen bij de vereniging.

Door alle commotie is de aanmelding van aspirant-leden stopgezet. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet reageren op de vraag of de recente gebeurtenissen invloed hebben op de keuze van Amalia. Amalia meldde eerder in het boek van Claudia de Breij dat zij graag lid wil worden van het Amsterdamse corps.