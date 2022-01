Royaltykenner: koning Filip bracht einde jaar door in Frankrijk

Koning Filip van België heeft de jaarwisseling hoogstwaarschijnlijk doorgebracht in een Frans wintersportgebied. Op een koninklijk besluit dat is verschenen in de Belgische Staatscourant is te zien dat de vorst het document op 29 december ondertekende in Méribel, een plaats in skigebied Les Trois Valleés.

De Vlaamse royaltykenner Wim Dehandschutter deelt zijn vondst dinsdag op Twitter. “Méribel ligt in het skigebied Les Trois Vallées in Savoie”, schrijft Dehandschutter. “Filip en zijn gezinsleden zijn wintersporters.”

De vakantie van de Belgische koning betreft een privévakantie. Het was vooraf niet bekend dat hij op wintersportvakantie zou gaan.