Royaltywatcher: Harry wil niets over Megxit in The Crown zien

Prins Harry heeft er naar verluidt op aangedrongen dat Netflix het verhaal dat hij en Meghan hun koninklijke titels hebben neergelegd niet gebruikt in de wereldwijd populaire serie The Crown. Dat zegt een Britse royaltywatcher tegen tabloid The Mirror.

In een gesprek dat de royaltywatcher twee jaar geleden met Harry zou hebben gevoerd, zou hij hebben gezegd dat hij niet wil dat de makers van The Crown verhaallijnen over de zogeheten Megxit in de serie verwerken. Peter Morgan, maker van The Crown, liet eerder al eens doorschemeren dat hij de Megxit niet zou behandelen in The Crown. “Ik voel me veel comfortabeler om te schrijven over dingen die minstens twintig jaar geleden zijn gebeurd”, vertelde hij eerder aan The Hollywood Reporter.

Op 8 januari 2020 kondigden Prins Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, op Instagram hun besluit aan om “een stap terug te doen als ‘senior’ leden” van de Britse koninklijke familie, hun tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika, en financieel onafhankelijk te worden. In 2020 sloten Harry en Meghan eveneens een deal met Netflix.