RTL gaat niet inhoudelijk in op verzoek De Roy van Zuydewijn

RTL reageert voorlopig niet op de procedure die is aangespannen door Edwin de Roy van Zuydewijn om via de rechter inzage te krijgen in de scripts van de nieuwe serie Mabel & Margarita van RTL en Videoland. Een woordvoerder laat weten dat het mediabedrijf op de hoogte is van de zaak, maar er op dit moment niet inhoudelijk op ingaat.

Woensdag werd bekend dat De Roy van Zuydewijn via de rechter inzage in de scripts van de nieuwe serie wil afdwingen. De ex-man van prinses Margarita wil weten hoe hij in de serie geportretteerd zal worden en zegt dat meerdere verzoeken van hem hiertoe door het mediabedrijf zijn geweigerd. De rechtbank in Lelystad behandelt de verzoekschriftprocedure op dinsdagmiddag 31 maart.

Mabel & Margarita is aangekondigd als spin-off van de serie Máxima en focust zich op de tijd waarin de twee genoemde prinsessen hun toekomstige partners ontmoetten. De Roy van Zuydewijn was van 2001 tot 2006 getrouwd met prinses Margarita, de oudste dochter van prinses Irene.