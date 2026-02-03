RTL: koningin Máxima wordt parttime militair

Koningin Máxima wordt reservist bij defensie. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. De vorstin zou later deze week beginnen aan haar opleidingstraject. Volgens RTL krijgt Máxima een korte militaire opleiding met theoretische en fysieke vakken.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren. Woordvoerders ontkennen het nieuws echter niet. Het ministerie van Defensie geeft geen commentaar en verwijst naar de Rijksvoorlichtingsdienst.

De 54-jarige koningin is al bekend met onderdelen van het Nederlandse leger. Zo deed ze vorig jaar in de buurt van Den Bosch nog mee aan twee oefeningen van het Regiment Genietroepen, een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Vorige week woonde ze nog de afronding van de Algemene Militaire Opleiding (AMO) van prinses Amalia bij. Haar oudste dochter volgt momenteel een militaire opleiding aan het Defensity College.