RTL Luxemburg maakt documentaire over regeerperiode Henri

De Luxemburgse zender RTL heeft in aanloop naar de troonswisseling in Luxemburg een documentaire gemaakt over de regeerperiode van groothertog Henri. In de documentaire Facettë vun engem Règne wordt teruggeblikt op de 25 jaar dat Henri groothertog is geweest.

“De documentaire onderzoekt hoe groothertog Henri de monarchie door een periode van aanzienlijke modernisering en sociaal-politieke verandering loodste”, schrijft RTL. “Aan de hand van interviews met talloze figuren uit de politiek en het maatschappelijk middenveld wordt een beeld geschetst van een moderne monarchie die, ondanks periodes van kritiek, nog steeds door een brede meerderheid van de bevolking wordt gesteund.”

De documentaire wordt donderdagavond uitgezonden. De troonswisseling in Luxemburg is op vrijdag. Henri wordt dan opgevolgd door zijn zoon Guillaume.