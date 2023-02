Rufus Sewell speelt prins Andrew in film over berucht interview

Rufus Sewell gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe Netflixfilm Scoop, de verfilming van het inmiddels beruchte interview van de Britse prins Andrew met BBC Newsnight. Ook maakte de streamingdienst dinsdag bekend dat Gillian Anderson is gecast als journalist Emily Matlis, die het interview in 2019 afnam.

In Scoop wordt verteld hoe de BBC erin slaagde prins Andrew voor de camera te krijgen. De film is deels gebaseerd op het boek van voormalig Newsnight-producent Sam McAlister. Daarin worden meerdere details over het gesprek met Andrew onthuld. McAlister komt zelf ook langs in de film, zij zal gespeeld worden door Billie Piper. Keely Hawes is te zien als Amanda Thirsk, de voormalig privésecretaris van Andrew. Thirsk was de drijvende kracht achter het interview dat Andrew aan Newsnight gaf.

In het veelbesproken interview sprak Andrew onder meer over zijn vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein en beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. Tijdens het gesprek deed de prins een aantal opmerkelijke uitspraken. Het rampzalig verlopen tv-interview had grote gevolgen voor hem. Niet lang na het gesprek legde Andrew zijn openbare functies neer en verdween hij uit de openbaarheid.