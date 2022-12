Ruim 10 miljoen Britten zagen eerste kersttoespraak Charles

Meer dan tien miljoen Britten hebben gekeken naar de eerste kersttoespraak van koning Charles. De uitzending op onder meer BBC One, ITV1 en Sky News trok zondag volgens de BBC bij elkaar opgeteld 10,7 miljoen kijkers.

Ook de toespraak van Charles’ moeder koningin Elizabeth scoorde de afgelopen jaren goed tijdens de feestdagen. Voor haar laatste speech vorig jaar zaten bijna negen miljoen Britten voor de televisie.

De koning sprak in zijn eerste kersttoespraak ook over de Queen en bedankte mensen voor hun steun na haar dood in september.