Ruim 180 Britse parlementsleden brengen hulde aan Elizabeth

Het Britse Lagerhuis is vrijdag bijna elf uur bijeen geweest om de overleden koningin Elizabeth te eren. 182 parlementsleden hebben bijdragen en eerbetonen aan de Britse vorstin gedeeld.

“Dit is wanneer het Huis op zijn best is. Wanneer het verenigd is in verdriet dat ons met zoveel verhalen en herinneringen samenbrengt, uitgedrukt in zulke ontroerende eerbetonen”, zei voorzitter Lindsay Hoyle van het Lagerhuis. De toespraken worden zaterdag vanaf 13.00 uur voortgezet.

Het Britse parlement staat bekend om zijn luide debatten en levendige botsingen tussen regering en oppositie. Op vrijdag herdachten parlementsleden de monarch in diepe stilte en met gebogen hoofden, de meesten in het zwart gekleed.