Ruim 2 miljoen kijkers voor Koningsdag in Rotterdam

De registratie van Koningsdag in Rotterdam is donderdag bekeken door ruim 2 miljoen mensen. Met 2.075.000 was het verslag van de festiviteiten door de NOS op NPO 1 ook het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO) vrijdag.

Het koningsdagverslag is dit jaar ietsje beter bekeken dan vorig jaar, toen koning Willem-Alexander zijn verjaardag in Maastricht vierde. De uitzending werd toen gezien door 2.002.000 mensen, wat toen ook alweer wat meer was dan het jaar ervoor toen zo’n 1,89 miljoen mensen het koninklijke bezoek aan de High Tech Campus in Eindhoven volgden. In 2020, toen Koningsdag vanwege de coronamaatregelen voornamelijk thuis en online gevierd moest worden, keken er 2,2 miljoen mensen naar de opening van de digitale kleedjesmarkt door koningin Máxima en haar dochters.

Het eerder opgenomen Koningsdagconcert, dat donderdag om 20.30 uur te zien was op NPO 2, was goed voor 819.000 kijkers. In Rotterdam Ahoy traden onder anderen Davina Michelle, rapper Winne en Broederliefde en Gerard Cox op voor de koninklijke familie. Op hetzelfde tijdstip keken er naar de Blauw Bloed-special over tien jaar koning Willem-Alexander op NPO 1 680.000 mensen.

Paleis Soestdijk

Omroep MAX, dat Koningsdag rond het middaguur vanaf Paleis Soestdijk vierde met een thema-uitzending, trok 649.000 mensen naar NPO 1. Naar het AVROTROS-programma André en de Oranjes, waarin verschillende muziekstukken van André Rieu voor de koninklijke familie werden gecombineerd met een toelichting door de violist, keken 482.000 mensen. Het programma was goed voor de laatste plaats in de top 25.

De tweede plek in de kijkcijferlijst van donderdag is voor het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen). Het amusementsprogramma Dit Was Het Nieuws, eveneens op NPO 1, trok ruim 1 miljoen kijkers. Het was goed voor de derde plek in het overzicht. Het best bekeken programma van RTL 4 was donderdag het Half Acht Nieuws, dat met 911.000 kijkers de vijfde plek inneemt. De zesde plaats in de lijst is voor SBS6, dat met Mr. Frank Visser Doet Uitspraak 907.000 kijkers wist te trekken.