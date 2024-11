Ruim 400 vrouwen beschuldigen ‘schoonvader’ Diana van misbruik 

Meer dan vierhonderd vrouwen beschuldigen de vorig jaar overleden Egyptische miljardair Mohamed al Fayed van seksueel overschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. Dat meldt advocaat Dean Armstrong, die deel uitmaakt van het juridische team dat werkt aan een zaak tegen Al Fayed.

Al Fayed was onder meer eigenaar van het Londense warenhuis Harrods. Ook is hij bekend als de vader van Dodi Al Fayed, die een verhouding had met de Britse prinses Diana. Zij en haar geliefde kwamen in 1997 om het leven door een auto-ongeluk in Parijs.

Een andere advocaat van het team dat werkt aan de zaak, Bruce Drummond, zei dat de claims zijn ingediend door vrouwen van over de hele wereld. Ze komen voornamelijk uit Groot-Brittannië, maar ook uit onder meer de Verenigde Staten, Australië, Maleisië, Spanje en Zuid-Afrika. “Dat is misbruik op industriële schaal”, zei Drummond, volgens wie het misbruik plaatsvond “binnen de muren van Harrods”, maar ook op andere locaties die verband houden met Al Fayeds zakenimperium, zoals de voetbalclub Fulham, het hotel Ritz Paris en zijn landgoed in het Britse Surrey.

Volgens Harrods zijn de meeste claims tegen de op 94-jarige leeftijd overleden Al Fayed gekomen nadat de BBC afgelopen maand een documentaire over de vermeende praktijken van Al Fayed had uitgezonden.