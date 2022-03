Ruim 60 theaters doen mee aan waterproject Prins Bernhardfonds

Het project L’eau pour l’art, waarmee geld wordt ingezameld voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, wordt inmiddels gesteund door meer dan zestig theaters en evenementen in Nederland. Dat heeft theatercollectief De Theatertroep uit Amsterdam vrijdag laten weten.

Het gezelschap produceert sinds kort bronwater dat wordt verkocht in geselecteerde Nederlandse theaters. Waar de winst van water dat in de theaters verkocht werd eerst ging naar commerciële producenten, gaat nu 6 cent van elke verkochte liter naar het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat fonds subsidieert de cultuursector in brede zin.

Water is een van de meest verkochte consumpties in theaters. Het project is inmiddels omarmd door tientallen podia, van Amsterdam tot Eindhoven en van Hoofddorp tot Zaandam. Ook horecagroothandel Sligro verkoopt tegenwoordig de L’eau pour l’art-flessen. Het project wordt gesteund door een groot aantal BN’ers, onder wie Ilse Warringa, Jeangu Macrooy, Pierre Bokma, Willem Voogd en Abdelkader Benali.