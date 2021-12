Ruim half miljoen kijkers voor laatste reguliere Blauw Bloed

De laatste reguliere uitzending van het royaltyprogramma Blauw Bloed is zaterdag op NPO 2 door 517.000 mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In de laatste uitzending bedankte presentator Jeroen Snel alle kijkers van het programma. “Heel hartelijk bedankt voor al uw steun en support de afgelopen maanden”, zei hij. “En niet in de laatste plaats bedank ik u voor het kijken, want de groep trouwe kijkers is groot.”

Blauw Bloed gaat in het nieuwe jaar in een andere vorm, zonder presentator, verder. Vanaf 28 januari is iedere week on demand op NPO Start een reportage over de Oranjes en andere koninklijke families te zien. Deze reportage wordt op vrijdagmiddag uitgezonden op NPO 1.