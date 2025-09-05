Ruiterstandbeeld Willem II tijdelijk in tuin van zijn oude paleis

Een groot standbeeld van koning Willem II te paard, dat altijd bij het Binnenhof in Den Haag stond, heeft een andere plek gekregen. Het beeld is tijdelijk verplaatst naar de tuin van het oude paleis van de koning, een eindje verderop.

Het vier meter hoge ruiterbeeld was in november 2023 weggehaald. Op zijn plek is een toren gebouwd waarop mensen naar de renovatie van het Binnenhof kunnen kijken, de Kèkstègâh, Haags voor kijksteiger.

Na een controle is het beeld naar de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk gebracht. Iedereen kan overdag de tuin in om het beeld te bekijken. In dat stadspaleis zit de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Koning Willem II woonde van 1816 tot aan zijn overlijden in 1849 in het gebouw, met zijn vrouw Anna Paulowna. “Koning Willem II komt dus tijdelijk weer thuis”, aldus de gemeente Den Haag vrijdag.

Het standbeeld keert terug naar zijn oude plek voor de poorten van het Binnenhof wanneer de renovatie van het complex klaar is.