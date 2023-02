Rupert Everett: Harry is niet eerlijk geweest over ontmaagding

De Britse prins Harry is in zijn boek Spare niet helemaal eerlijk geweest over zijn ontmaagding. Dat claimt althans acteur Rupert Everett in gesprek met The Telegraph.

“Ik weet wie de vrouw is aan wie hij zijn maagdelijkheid verloor. En het was niet achter een pub. En het was ook niet in dit land”, stelt de 63-jarige acteur, onder meer bekend van zijn rol in de film My Best Friend’s Wedding.

De hertog stelt in Spare dat hij zijn eerste keer seks heeft gehad met “een oudere dame” die “heel veel van paarden hield”. De prins beschreef het als een “vernederend” avontuurtje. “Ik besteeg haar snel, waarna zij me een tik op de billen gaf. Een van mijn fouten was dat ik het liet gebeuren in een veld, net achter een drukke pub”, aldus Harry.

Everett liet zich in het interview niet verder uit over de bewuste passage. Wel zegt hij “verdriet” en “sympathie” te voelen voor Harry na het uitlezen van het boek. “Het heeft me van mening doen veranderen”, zei hij. “Ik was eerder boos, en nu voel ik me gewoon heel verdrietig – verdrietig voor Harry. Ik voel al jaren veel sympathie voor hem en dat heb ik nu nog steeds.”