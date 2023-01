Russia Today: Saudische kroonprins machtigste Arabische leider

De Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman is in een verkiezing van de Russische staatszender Russia Today uitgeroepen tot meest invloedrijke Arabische leider. De 37-jarige troonopvolger van koning Salman kreeg tijdens deze jaarlijkse onlineverkiezing 62,3 procent van de stemmen. In totaal werden er 11 miljoen stemmen uitgebracht.

Dit percentage is een record. Nog nooit kreeg een winnaar zoveel stemmen. De top drie wordt gecompleteerd door sjeik Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, de president van de Verenigde Arabische Emiraten, en de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Zij waren goed voor respectievelijk 24,8 en 11,7 procent van de stemmen.

Mohammed Bin Salman, feitelijke machthebber in Saudi-Arabië, bekleedt sinds september vorig jaar ook de functie van premier. Dit is een post die normaal gesproken door de koning wordt bezet. Door deze benoeming geniet de kroonprins politieke immuniteit, waardoor hij onder meer in de Verenigde Staten niet vervolgd kan worden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi.