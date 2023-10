Rutte belt met Jordaanse koning over situatie in Gaza

Demissionair premier Mark Rutte heeft donderdag gebeld met koning Abdullah van Jordanië over de ontwikkelingen in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Ze spraken over onder meer manieren om de internationale inspanningen te bundelen om zo een “verslechtering van de situatie te voorkomen”, deelde het Jordaanse hof na afloop op X, voorheen Twitter.

Rutte benadrukte na het gesprek voor het eerst expliciet dat Israël weliswaar het volste recht heeft zich te verdedigen en op te treden tegen de “verschrikkelijke terreur van Hamas”, maar dat die zelfverdediging wel proportioneel moet zijn. Ook moet het humanitair oorlogsrecht worden nageleefd. Zo schreef hij op X.

Rutte vindt humanitaire toegang tot Gaza noodzakelijk, evenals het voorkomen van regionale escalatie. “Het is van groot belang dat onschuldige inwoners van Gaza toegang kunnen krijgen tot voedsel, water en medische zorg”, meldt Rutte.