Rutte: koning kan helpen bij snellere kabinetsformatie

Demissionair premier Mark Rutte denkt dat het een goed idee is om koning Willem-Alexander weer een rol te laten spelen in de kabinetsformaties. In zijn kerstinterview met De Telegraaf ging Rutte onder meer in op de formatie, de langste uit de parlementaire geschiedenis.

Volgens Rutte heeft de formatie te lang geduurd. “Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning uit de formatie is gehaald”, zei de premier daarover. “Het is niet dat als je de koning terughaalt dat de formatie opeens drie maanden korter duurt, maar het zou wel helpen”, denkt Rutte. Over hoe de aanwezigheid van de koning ervoor had kunnen zorgen dat de formatie minder lang had geduurd, laat Rutte zich echter niet uit.

De rol van de koning tijdens de formatie van een nieuw kabinet is tegenwoordig beperkt. Een meerderheid in de Tweede Kamer besloot in 2012 het formatieproces in eigen hand te nemen. Toenmalig koningin Beatrix stond daardoor buitenspel. Overigens dacht Rutte destijds ook dat het goed zou zijn als de koningin haar oude rol bij de kabinetsformatie weer terug zou krijgen.