Rutte praat met Saudische kroonprins over situatie in Israël

Premier Mark Rutte heeft dinsdag op het paleis in Riyad een ontmoeting gehad met kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië. Hij sprak onder meer met hem over de oorlog tussen Israël en Hamas.

“Saudi-Arabië is in het Midden-Oosten en wereldwijd een belangrijke speler”, schrijft Rutte op X over zijn bezoek. “In een tijd van grote geopolitieke vraagstukken is het goed om samen op te trekken. Dat doen Nederland en Saudi-Arabië op tal van terreinen, zoals in de groene transitie. Een groot vraagstuk dat veel kansen biedt en die we alleen kunnen pakken door de krachten te bundelen.”

Volgens Rutte is er een “brede samenwerking” tussen Nederland en Saudi-Arabië en kunnen beide landen daardoor “alles” met elkaar bespreken. “Een belangrijk onderwerp van gesprek was de oorlog tussen Israël en Hamas en onze gezamenlijke inspanningen op het voorkomen van regionale escalatie. Saudi-Arabië speelt hierbij een onmisbare rol.”

Rutte vertrok maandag naar Israël en de Palestijnse gebieden om te praten over een gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Hij had toen onder meer een gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.