Rutte prijst aandeel koningspaar in welslagen NAVO-top

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een groot aandeel gehad in de uitkomst van de NAVO-top, vindt NAVO-chef Mark Rutte. Door de “brede blik” van het koninklijk paar praten zij makkelijk met de Amerikaanse president en andere leiders, zei Rutte.

Het diner voor de leiders dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch was “echt verbluffend”, vond Rutte. “We hebben veel geluk dat we deze koninklijke familie hebben. Zij hebben natuurlijk dat overzicht waar veel politici, die er maar voor een of twee termijnen zijn, nooit aan kunnen tippen. Dat merk je.”