Rutte wenst koning Willem-Alexander veel plezier in Maastricht

Premier Mark Rutte heeft koning Willem-Alexander op Twitter “een prachtige en feestelijke” 55ste verjaardag toegewenst. Ook wenst hij de koning en zijn familie veel plezier bij de viering in Maastricht. “Het is ontzettend fijn dat Nederland vandaag eindelijk weer echt Koningsdag kan vieren. Maak er een mooie dag van!”

Na twee sobere coronajaren wordt Koningsdag weer als vanouds gevierd. De koninklijke familie gaat dit jaar naar Maastricht, waar de nationale viering eigenlijk al in 2020 zou zijn. Het bezoek duurt naar verwachting twee uur en begint om 11.00 uur.

Het koninklijke gezin is woensdag weer compleet. Dochter Alexia woont in Wales, waar zij naar de middelbare school gaat, maar is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst overgekomen naar Nederland. Ook prins Pieter-Christiaan is van de partij, laat hij weten op Instagram. Daar plaatst hij een foto van zijn ontbijtje voorafgaand aan de feestelijke dag. Prins Floris laat op Instagram weten dat hij onderweg is, door middel van de woorden “Maastricht tot zo!”.